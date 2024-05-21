Milan'da Simon Kjaer ayrılığı açıklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in Milan macerası sona erdi. Kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

MILAN: "SONSUZA KADAR BİZİM VİKİNGİMİZ"

Milan'dan yapılan açıklamada sözleşmesi sona eren Simon Kjaer ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İtalyan devi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonsuza kadar bizim Vikingimiz" ifadelerini kullandı.

KJAER'IN MILAN KARNESİ

Simon Kjaer, Milan formasını toplam 120 maçta giydi. 35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.