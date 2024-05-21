İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1984
  • EURO
    34,9955
  • ALTIN
    2516.23
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan'da Simon Kjaer ayrılığı açıklandı
Spor

Milan'da Simon Kjaer ayrılığı açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da uzun süredir forma giyen Simon Kjaer ile yolların ayrıldığı açıklandı.

21 Mayıs 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Milan'da Simon Kjaer ayrılığı açıklandı
ABONE OL

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in Milan macerası sona erdi. Kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

MILAN: "SONSUZA KADAR BİZİM VİKİNGİMİZ"

Milan'dan yapılan açıklamada sözleşmesi sona eren Simon Kjaer ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İtalyan devi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonsuza kadar bizim Vikingimiz" ifadelerini kullandı.

KJAER'IN MILAN KARNESİ

Simon Kjaer, Milan formasını toplam 120 maçta giydi. 35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.