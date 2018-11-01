Milan'dan Denis Suarez bombası

Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, Barcelona'nın 24 yaşındaki İspanyol orta sahası Denis Suarez'i listesinin ilk sırasına koydu.

İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre Milan, Ocak ayında Denis Suarez için Barcelona'nın kapısını çalacak.

24 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon La Liga'da bir dakika bile forma şansı bulamadı. Suarez'in kiralık mı yoksa bonservisiyle mi Milan'a gideceği ise henüz belli değil.

(Sporx)