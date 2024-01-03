İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7623
  • EURO
    32,6283
  • ALTIN
    1969.58
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan'dan dört dörtlük tur galibiyeti!
Spor

Milan'dan dört dörtlük tur galibiyeti!

İtalya Kupası son 16 turunda Milan, evinde konuk ettiği Cagliari'yi 4-1 mağlup etti.

3 Ocak 2024 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
Milan'dan dört dörtlük tur galibiyeti!
ABONE OL

İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, sahasında Cagliari ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 29 ve 42. dakikalarda Luka Jovic, 50. dakikada Chaka Traore ve 901. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Cagliari'nin golünü 88. dakikada Paolo Azzi kaydetti.

Milan'da sol bek Theo Hernandez yaptığı iki asistle takımın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Stefano Pioli'nin öğrencileri bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, Atalanta-Sassuolo maçının galibi olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.