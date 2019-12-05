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Milan'dan Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu cevabı

Galatasaray'ın, Milan’da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddiaları İtalyan basınında yer almaya devam ediyor.

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Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan ekibine Hakan Çalhanoğlu için 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Milan’ın bu teklifi yetersiz bulduğu da iddia edildi.
 
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