Milan'dan Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu cevabı
Galatasaray'ın, Milan’da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddiaları İtalyan basınında yer almaya devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan ekibine Hakan Çalhanoğlu için 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Milan’ın bu teklifi yetersiz bulduğu da iddia edildi.
Akşam
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