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Milan'dan Galatasaray'a iki yıldız birden!

Gençlerbirliği maçından sonra Ocak ayını işaret eden Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ve Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Gençlerbirliği maçının 0-0 bitmesinin ardından 7 hafta sonunda 10 puan toplayan ve oynanan futboldan dolayı ‘Ocak’ ayını işaret eden Fatih Terim, şimdiden kadro mühendisliğine başlarken, tecrübeli teknik adamın performansından memnun olmadığı Belhanda’nın yerini Hakan Çalhanoğlu, Nagatomo’nun bölgesini ise Ricardo Rodriguez’le doldurmayı planladığı ortaya çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TALİBİ YOK!

22 milyon euro’ya Bayer Leverkusen’den Milan’a transfer olmasına rağmen kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve İtalyan medyası tarafından hemen hemen her maçtan sonra sert eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu’nun devre arasında Galatasaray’a gelmeye son derece sıcak baktığı öğrenilirken, yetenekli 10 numara için ciddi taliplerin olmaması sarı kırmızılı kulübü bu transferde bir hayli iştahlandırdığı bildirildi.

RODRİGUEZ FORMASINI THEO HERNANDEZ'E KAPTIRDI

Bu sezon Serie A’da çıktığı 7 maçta 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu’nun kiralanması gündeme gelirken, Cimbom’un talip olduğu bir başka oyuncu Ricardo Rodriguez için de girişimlere başlandığı kaydedildi. Theo Hernandez’in kadroya katılmasıyla birlikte ikinci planda kalan ve yedek kulübesinde beklediği için mutsuz olan Rodriguez’in Milan’dan ayrılmak istediği ifade edilirken, 27 yaşındaki İsviçreli sol bekin Galatasaray haricinde B.Dortmund ve Schalke’yle de görüşmesi Galatasaray’ı sıkıntıya soktuğu vurgulandı.

İnter maçına kadar ilk 11’de görev alan Rodriguez, son oynanan Genoa maçında attığı golle yıldızlaşan Theo Hernandez’e formasını kaptırırken, 66 kez milli takım forması giyen futbolcunun Luca Digne faktörüyle Everton’un teklifini reddettiği ifade edildi.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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