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Spor

Milan'dan Gonçalo Ramos için resmi teklif

Milan, PSG forması giyen Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. İtalyan ekibi, Portekizli forvet ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Milan'dan Gonçalo Ramos için resmi teklif
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Milan, Gonçalo Ramos transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İtalyan ekibi, 25 yaşındaki Portekizli forvet için PSG'ye resmi teklif yaptı.

KİŞİSEL ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Milan'ın, Gonçalo Ramos ve menajeri Jorge Mendes ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ramos'la ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu aktarıldı.

PSG FORMASIYLA 6 GOL ATTI

Gonçalo Ramos, 2025-2026 sezonunda Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. Portekizli forvet, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

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