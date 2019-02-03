Milan'dan Hakan Çalhanoğlu kararı

La Gazette dello Sport'un haberine göre; Milan'ın sportif direktörü Leonardo, Hakan Çalhanoğlu'nun kış transfer döneminde satılmasını istedi.

Ancak Gennaro Gattuso'nun Türk yıldıza güvendiği ve sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtildi.

Haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki 3 ayda göstereceği performans Milan'da geleceğini belirleyeceği kaydedildi. Bir dönem Hakan Çalhanoğlu ile Bundesliga ekibi Leipzig ilgilendi.

Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.