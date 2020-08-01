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Spor

Milan'dan Ibrahimovic'e 6 milyon euro maaş

İlerleyen yaşına rağmen İtalya Seri A'da Milan formasıyla yüksek performans gösteren Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme yenileme kararı aldı.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:32
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İtalya Ligi takımlarından Milan, efsane ismi Zlatan Ibrahimovic'in geri dönmesinin ardından bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Milan'ın toparlanmasında Hakan Çalhanoğlu ile birlikte pay sahibi olan Zlatan Ibrahimovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME

38 yaşındaki İsveçli golcü, Milan ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanırken, İtalyan ekibinden 'Takımda kal' çağrısı geldi. Stefano Pioli ve futbolun başındaki isim Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic'in kalmasına karar verdi.

1+1 YILLIK YENİ ANLAŞMA

İtalyan basınından Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic'in bir yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyururken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi halinde, dünyaca ünlü golcünün sözleşmesinin uzayabileceği vurgulandı.

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'in Milan'dan yeni sözleşme karşılığında 5 milyon euro maaş ve 1 milyon euroya kadar bonus alacağı belirtildi.

Ekim ayında 39 yaşına girecek olan Zltan Ibrahimovic, Ocak ayında geldiği Milan'da çıktığı 17 maçta, 10 gol atıp, 5 asist yaptı.

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