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Spor

Milan'dan Joao Felix kararı

Serie A ekiplerinden Milan, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Milan'dan Joao Felix kararı
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Avrupa futbolunda son dönemde en çok transfer yapan isimlerden biri olan Joao Felix, ara transfer döneminde imza attığı Milan'da da aradığını bulamadı.

Milan, ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Portekizli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

İKİSİ DE YOLCU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, sezon sonunda teknik direktör Sergio Conceiçao ile kesin olarak yollarını ayıracak. İtalyan ekibinin, Conceiçao'nun da isteğiyle ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Felix ile de yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Conceiçao ve Felix'in Milan'da kalma şansının sıfır olduğu iddia edildi.

İTALYA PERFORMANSI

3 Şubat'ta Chelsea'den Milan'a kiralanan 25 yaşındaki Felix, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Felix'in bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

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