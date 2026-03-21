Spor

Milan'dan kritik galibiyet

Milan, sahasında Torino'yu 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada son bölümde gelen gole rağmen üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
İtalya Serie A 30. hafta maçında Milan, sahasında Torino'yu ağırladı. Milan, San Siro'daki maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Milan, 37. dakikada Strahinja Pavlovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Torino, 44. dakikada Giovanni Simeone ile 1-1'i buldu ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

Milan, 54. dakikada Adrien Rabiot ve 56. dakikada Youssouf Fofana'nın golleriyle maçı 3-1'e getirdi.

Torino, 83. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Milan, sahasında Torino'yu 3-2 yendi.

Torino'da Emirhan İlkhan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Milan, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 63 puana yükseldi. Torino, 33 puanda kaldı.

Milan, ligdeki bir sonraki maçında Napoli deplasmanına gidecek. Torino, Pisa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

