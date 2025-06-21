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Spor

Milan'dan Luka Jovic kararı

Milan, Luka Jovic'in sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmadı ve 27 yaşındaki golcü serbest kaldı. Sırp golcü, daha önce 4 büyüklerle anılmıştı.

Haber Merkezi21 Haziran 2025 Cumartesi 19:28 - Güncelleme:
Milan'dan Luka Jovic kararı
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek Luka Jovic ile ilgili kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi 27 yaşındaki Sırp forvetin sözleşmesini uzatma opsiyonunu 20 Haziran'da dolmasına rağmen kullanmadı. Böylece Jovic, ay sonunda kontratının bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu konumuna geçecek.

Jovic, sezon sonundaki performansıyla – özellikle Inter'e karşı Coppa Italia rövanşında attığı iki golle takımına finale yükselme şansı tanımıştı. Ancak Milan yönetimi, Jovic'in önerdiği "şartsız 2 yıllık kontrat" yerine, yıllık yenileme opsiyonlarını içeren önceki formülü sürdürmek isteyince anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Milan'da Tare ve Allegri'nin forvet tercihlerinde başka isimlere yönelmesi de bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLE ADI GEÇMİŞTİ

Luka Jovic'in babası Milan Jovic'in Nisan ayında ülke basınına yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor, Sırp golcüyle yakından ilgileniyor. Baba Jovic, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Aslında Milan'da kalması daha iyi olurdu. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, kalması zor olur" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Jovic'in adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

MEKSİKA VE BREZİLYA'DAN İSTEYEN TAKIMLAR VAR

Türkiye dışında ise Meksika'dan Cruz Azul ve Brezilya'dan Botafogo'nun da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

95 MİLYON EUROLUK KARİYER

Futbola FK Loznica altyapısında başlayan Jovic, sırasıyla Kızılyıldız, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formaları giydi. Bugüne dek bonservisine toplamda 95 milyon 640 bin Euro harcandı. Milan formasıyla 47 maça çıkan Sırp forvet, 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

  • Milan
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  • Serbest Kalma

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