Spor

Milan'dan Mike Maignan iddialarına yalanlama

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, başarılı kaleci Mike Maignan'ın sözleşme yenileme süreci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

14 Aralık 2025 Pazar 14:44
Milan'dan Mike Maignan iddialarına yalanlama
ABONE OL

Milan kalecisi Mike Maignan'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili çıkan 8 milyon euro talep ettiği yönündeki haberler İtalya'da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak İtalyan kulübü bu iddiaları yalanladı.

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, konuya ilişkin açıklamasında, "Hiçbir zaman rakamlar hakkında konuşmadık; bu rakamları hiç duymadım. Mike hakkında konuşmak kolay: O olağanüstü bir insan, bir lider, gerçek bir takım oyuncusu. Biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2021 yılından beri Milan'da forna giyen Mike Maignan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

  • Mike Maignan
  • milan
  • kaleci
  • sözleşme

Popüler Haberler
