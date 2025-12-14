Milan'dan Mike Maignan iddialarına yalanlama

Milan kalecisi Mike Maignan'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili çıkan 8 milyon euro talep ettiği yönündeki haberler İtalya'da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak İtalyan kulübü bu iddiaları yalanladı.

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, konuya ilişkin açıklamasında, "Hiçbir zaman rakamlar hakkında konuşmadık; bu rakamları hiç duymadım. Mike hakkında konuşmak kolay: O olağanüstü bir insan, bir lider, gerçek bir takım oyuncusu. Biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2021 yılından beri Milan'da forna giyen Mike Maignan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.