Milan'dan müthiş geri dönüş!

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, Torino'ya konuk oldu.
Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, konuk ekip Milan, 3-2'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Adrien Rabiot ile 67 ve 77. dakikalarda Christian Pulusic kaydetti.
Torino'nun gollerini ise, 10.dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ile 17. dakikada Duvan Zapata attı.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.
Marco Baroni yönetimindeki Torino'nun ligde galibiyet hasreti ise, 6 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Milan, puanını 31'e yükselterek haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torino, 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırlayacak. Torino, Cremonese'yi konuk edecek.