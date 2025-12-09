İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6114
  • EURO
    49,7925
  • ALTIN
    5734.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan'dan müthiş geri dönüş!

Serie A'da Torino'yu 3-2 mağlup eden Milan, yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak liderliğini korudu. Ev sahibi Torino'nun ise ligde galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 00:57 - Güncelleme:
Milan'dan müthiş geri dönüş!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, Torino'ya konuk oldu.

Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, konuk ekip Milan, 3-2'lik skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Adrien Rabiot ile 67 ve 77. dakikalarda Christian Pulusic kaydetti.

Torino'nun gollerini ise, 10.dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ile 17. dakikada Duvan Zapata attı.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Marco Baroni yönetimindeki Torino'nun ligde galibiyet hasreti ise, 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Milan, puanını 31'e yükselterek haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torino, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırlayacak. Torino, Cremonese'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.