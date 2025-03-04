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Spor

Milan'dan Reijnders kararı

Milan, bu sezon performansıyla dikkat çeken Tijjani Reijnders ile yeni sözleşme imzaladı. İtalyan ekibi, sözleşmesi 2028 yılında bitecek 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı.

4 Mart 2025 Salı 00:33 - Güncelleme:
Milan'dan Reijnders kararı
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Milan, bu sezon performansıyla dikkat çeken Tijjani Reijnders ile yeni sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi, sözleşmesi 2028 yılında bitecek 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı.

Yeni sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu, "Sözleşmem yenilendiği için çok gururluyum. Milan bana bir aile gibi hissettiriyor. Önümüzdeki dönemi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Teklifler almasına rağmen Milan'da kalmayı tercih ettiğini söyleyen Reijnders, "Burası benim ikinci evim gibi. Bu yüzden sözleşme imzaladım. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Milan'da bu sezon 30 maçta süre bulan başarılı futbolcu, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Tijjani Reijnders
  • Milan
  • Sözleşme

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