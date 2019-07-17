Milan'dan sürpriz Modric hamlesi!

Sky Italia'da yer alan habere göre; Real Madrid'in Luka Modric'i satma kararı alması halinde Milan, Hırvat oyuncunun transferi için harekete geçecek.

Haberde; Milan yöneticileri ile Luka Modric'in menajeri arasında kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Luka Modric'in Real Madrid'de yıllık 12 milyon euro kazandığı ve Milan'da oynaması için maaşında indirim yapması gerektiği de vurgulandı.

Real Madrid ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 303 maçta 17 gol attı ve 47 asist yaptı.

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