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Spor

Milan'dan tarihi geri dönüş

İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Milan, Lecce ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Via del Mare'deki mücadeleyi Milan 3-2'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Milan'dan tarihi geri dönüş
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İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Milan, Lecce ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Via del Mare'deki mücadeleyi Milan 3-2'lik skorla kazandı.

Lecce, 7 ve 59. dakikalarda Nikola Krstovic'in attığı gollerle Milan karşısında 2-0'ı buldu.

Milan, 68. dakikada Antonino Gallo'nun kendi kalesine golü ve 73. dakikada Christian Pulisic'in penaltı golleriyle 5 dakika içerisinde 2-2'yi buldu.

Milan, Christian Pulisic'in 81. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Milan, ligdeki üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Milan, bu galibiyetle birlikte 44 puana yükseldi. Lecce, 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Como'yu ağırlayacak. Lecce, Genoa deplasmanına gidecek.

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