  • Milan'dan Vlahovic hamlesi! Nkunku planı dikkat çekti
Spor

Milan'dan Vlahovic hamlesi! Nkunku planı dikkat çekti

Milan, hücum hattını güçlendirmek için Vlahovic'i gündemine alırken, beklentilerin altında kalan Nkunku ile yolları ayırmayı planlıyor. İtalyan devinin Sırp golcüye daha yüksek maaş teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 17:59
Milan'dan Vlahovic hamlesi! Nkunku planı dikkat çekti
Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaşırken, hücum hattını güçlendirmek isteyen dev kulüplerin planları netleşmeye başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; beklenen performansın altında kalan Nkunku'yu satmayı planlayan Milan, hücum hattını Vlahovic ile güçlendirmek istiyor.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Öte yandan Milan, siyah-beyazlı takımda son sezonunu geçiren ve yıllık 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki Sırp santrfora daha yüksek maaş teklif edecek.

Ayrıca Juventus yöneticilerinin, Vlahovic'e kısa süreli bir sözleşme ve mevcut yıllık net 12 milyon Euro maaşında ciddi bir indirimi içeren bir teklif sunmayı planladığı ancak yıldız ismin buna asla sıcak bakmadığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

2025/26 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle yalnızca 16 maçta 885 dakika sahada kalabilen Vlahovic, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milan'da 29 maça çıkan 28 yaşındaki Nkunku ise 1281 dakika süre aldı ve 6 gol / 3 asistlik skor katkısı sağladı.

