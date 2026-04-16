Milan'dan Vlahovic hamlesi! Nkunku planı dikkat çekti

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaşırken, hücum hattını güçlendirmek isteyen dev kulüplerin planları netleşmeye başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; beklenen performansın altında kalan Nkunku'yu satmayı planlayan Milan, hücum hattını Vlahovic ile güçlendirmek istiyor.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Öte yandan Milan, siyah-beyazlı takımda son sezonunu geçiren ve yıllık 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki Sırp santrfora daha yüksek maaş teklif edecek.

Ayrıca Juventus yöneticilerinin, Vlahovic'e kısa süreli bir sözleşme ve mevcut yıllık net 12 milyon Euro maaşında ciddi bir indirimi içeren bir teklif sunmayı planladığı ancak yıldız ismin buna asla sıcak bakmadığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

2025/26 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle yalnızca 16 maçta 885 dakika sahada kalabilen Vlahovic, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milan'da 29 maça çıkan 28 yaşındaki Nkunku ise 1281 dakika süre aldı ve 6 gol / 3 asistlik skor katkısı sağladı.