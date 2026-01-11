İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Milan'ı Nkunku kurtardı

Milan, Serie A'da Fiorentina deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta Christopher Nkunku'nun 90. dakikada attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 19:22 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücade 1-1 sona erdi.

Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

Ev sahibi ekip 66. dakikada Pietro Comuzzo'nun golüyle öne geçti.

74. dakikada oyuna giren Christopher Nkunku, 90. dakikada beraberlik golünü attı.

Bu sonucun ardından Milan, 19 maçta 40 puana yükseldi ve 1 maçı eksik Inter'in 2 puan arkasında kaldı. Fiorentina ise 20 maçta 14 puanla küme düşme hattından çıkamadı.

Milan, gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Bologna'nın konuğu olacak.

  • Milan
  • SerieA
  • ChristopherNkunku

