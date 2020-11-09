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Spor

Milan'ı yine Ibrahimovic kurtardı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, evinde Verona ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelede Milan 90+3'de Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 2-2'lik skorla sahadan 1 puan alarak ayrıldı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:59
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Verona 6. dakikada Barak ve 19. dakikada Calabria'nın kendi kalesine attığı gollerle 2 farkı yakaladı ve 27. dakikada Magnani'nin kendi kalesine attığı golün ardından devreye 2-1 geride girdi. Maçı kazanmak için önünde uzun bir 2. devre olan ev sahibi, 65. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in kaçırdığı penaltı da dahil birçok şansı değerlendiremedi. 90. dakikada Calabria'nın attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle VAR ile iptal edildi ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Zlatan Ibrahimovic, takımına 1 puanı getirdi.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de maça başladı ve 87 dakika sahada kaldı. Verona'da ise Mert Çetin yedek kulübesinden 73. dakikada çıkarak oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Serie A'daki yenilmezliğini sürdüren Milan, 17 puanla zirvedeki yerini korudu ancak 13 puanı olan Juventus ile farkı daha fazla açma şansını kullanamadı.. 4 maçtır yenilmeyen Verona ise 12 puana yükseldi.

Serie A'nın 8. haftasında Milan deplasmanda Napoli ile karşılaşacakken, Verona ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

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