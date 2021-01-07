Milan'ın 27 maçlık namağlup serisine Juventus son verdi

07 Ocak 2021 Perşembe 01:03 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 01:03

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Juventus ile lider Milan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Chiesa'nın golüyle öne geçen Juventus'a cevap 41. dakikada Calabria'dan geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı top kayıpları olmasına rağmen Juventus'un daha net pozisyonları vardı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Chiesa, ceza sahası dışından köşeye bıraktığı topla Donnarumma'yı ikinci kez avladı ve takımını yeniden öne geçirdi. Milan ataklarını sıklaştırarak beraberlik golüne yaklaşmaya çalışsa da

76. dakikada McKennie farkı ikiye çıkararak Milan'ın ümitlerini tüketti. Kalan dakikalarda gol çıkmayınca mücadeleyi Juventus 3-1 kazandı.

Karşılaşmada 2 gol atan Chiesa ile 2 asist yapan Dybala maçın ön plana çıkan isimleri olurken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral da 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Milan ilk yenilgisini alarak 37 puanda kaldı ve Inter'in kaybettiği haftada puan farkını açma şansını kaçırdı. Juventus ise 30 puana yükselerek uzak kaldığı zirve yarışına bir adım daha yaklaşmış oldu.