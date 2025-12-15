Milan'ın gözü Gabriel Jesus'da

Milan, Premier Lig ekibi Arsenal'ın formasını giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus'u transfer etmek istiyor.

Corriere dello Sport'a göre , AC Milan, ocak transfer döneminde forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve Arsenal'e geri dönen yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İtalyan devi için kalıcı bir transfer söz konusu değil, çünkü kendi mali kısıtlamaları var; Jesus'un mevcut maaşı göz önüne alındığında, geçici bir transfer de zor görünüyor.

Brezilya milli takım oyuncusu şu anda Emirates Stadyumu'nda yıllık brüt 16 milyon euro kazanıyor; bu da AC Milan'ın Jesus'a teklif edebileceğinden çok daha fazla.

Ücretler transferde engel teşkil edebilecek olsa da, Jesus'un daha fazla maç oynama isteği de kaçınılmaz; zira Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na sadece birkaç ay kaldı. Viktor Gyokeres'in de kadroda olması ve Mikel Merino'nun da sık sık forvet olarak parlayabilme yeteneği göz önüne alındığında, Jesus daha fazla fırsat bulmak için başka bir takıma geçmeye karar verebilir.