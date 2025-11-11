İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Milan'ın Luka Modric planı belli oldu

İtalyan ekibi Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric için kararını verdi.

11 Kasım 2025 Salı 17:44
ABONE OL

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Milan, Luka Modric'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

40 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen yaz Real Madrid'den ayrılarak Milan'a bedelsiz transfer olmuştu. 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan Modric'in performansından memnun olan teknik direktör Massimiliano Allegri ve sportif direktör Igli Tare, tecrübeli oyuncunun takımın geleceği için önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Modric bu sezon 12 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

