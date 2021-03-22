22 Mart 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:45

Fiorentina karşısında attığı golle Milan'a şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet kazandıran Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetleri süsledi.

Corriere dello Sport, milli futbolcumuz hakkında Manchester United maçında iyi performans sergileyen Hakan, Fiorentina karşısında galibiyet için belirleyici bir rol oynadığını yazdı. Ayrıca, milli futbolcumuzun attığı golle Milan'ı şampiyonluk yarışında tuttuğunu belirtti.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Tuttosport, galibiyet golünü atan Hakan Çalhanoğlu'nun etkili bir performans sergilediğinden bahsederken bir başka İtalyan gazetesi Rossoneri, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Fiorentina karşısındaki performansına övgüler yağdırdı.

GAZETECİLER PUAN VERDİ

La Gazetta dello Sport ise güzel ve kararlı bir oyun sergilediği vurgusuyla Hakan'ı maçın adamı seçti. Milli futbolcumuz Fiorentina karşısında gösterdiği performans ile İtalyan gazetelerinden 10 üzerinden 7 puan aldı.

3 PUANI GETİRDİ

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da Milan'nın Fiorentina ile oynadığı maçın 72. dakikasında attığı golle skoru 3-2'ye getirmiş ve takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağlamıştı.