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Spor

Milan'ın yeni hocası Ralf Rangnick Hakan Çalhanoğlu'nun kalmasını istedi

Milan'daki geleceği tartışılan ve ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Milan'ın el sıkıştığı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, milli futbolcumuzun takımda kalmasını istedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:11
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Stefano Pioli için ayrılık kararı alan ve Ralf Rangnick ile anlaşan Milan, vakit kaybetmeden yeni sezonun planlamasına başladı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMIN KAHRAMANI OLABİLİR"

Görevi devralmaya hazırlanan Ralf Rangnick, yönetimle yaptığı görüşmede Hakan Çalhanoğlu'na güvendiğini ve takımın kahramanı olacağına inandığını aktardı.

Milli futbolcumuzu Bayer Leverkusen günlerinden tanıyan Rangnick'in, geçtiğimiz sezonlarda Çalhanoğlu'nu Leipzig'e transfer etmek istediği ancak amacına ulaşamadığı öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "İKİSİNİ DE BEĞENİYORUM"

Sky Sport Italia'ya konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Umarım sahalara geri döneriz, futbol bizim hayatımız. Takım arkadaşlarımı ve takım idmanlarını özlüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak ve İtalya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Rangnick'in gelip gelmemesi bana bağlı bir şey değil. Onu Almanya'dan tanıyorum. Pioli'ye de saygı duyuyorum. İkisini de beğeniyorum." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN GALATASARAY BEĞENİSİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada bir kullanıcının "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak" şeklinde yaptığı paylaşımı beğendi. Milli futbolcunun bu hareketi Galatasaray'a transfer mesajı olarak yorumlandı.

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