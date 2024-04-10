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Spor

Milanlı Ismael Bennacer'den Ramazan ayı açıklaması

Serie A'da Milan'ın forması giyen Ismael Bennacer, dün geride bıraktığımız Ramazan ayı için bir açıklama yaptı. Cezayirli oyuncu, oruç tutan oyunculara antrenörlerinin çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Milanlı Ismael Bennacer'den Ramazan ayı açıklaması
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Milan'ın yıldız orta sahası Ismael Bennacer, Ramazan ayı ile ilgili itiraflar yaptı.

Ismael Bennacer yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında antrenörlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Her yerde bu kadar rahat olunmuyor bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Cezayirli futbolcu, "Artık benim için daha iyi olacak çünkü istediğim zaman içip, yemek yiyebileceğim ve daha fazla enerjiye sahip olacağım" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki ön libero, bu sezon Milan formasıyla 17 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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