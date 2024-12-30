İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3015
  • EURO
    36,8766
  • ALTIN
    2972.5
  • BIST100
    10022.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan'nın Fonseca sonrası ilk adayı Sergio Conceiçao
Spor

Milan'nın Fonseca sonrası ilk adayı Sergio Conceiçao

İtalya Serie A'da zor günler geçiren Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın koltuğu sallanmaya devam ediyor. İtalyan ekibinin Fonseca sonrası ilk adayı Sergio Conceiçao.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Milan'nın Fonseca sonrası ilk adayı Sergio Conceiçao
ABONE OL

İtalya Serie A takımlarından Milan'da kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Milan'da Paulo Fonseca her an gönderilebilir.

İddiaya göre Milan, teknik direktör Paulo Fonseca ile yolları ayırıp Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

FONSECA'NIN PERFORMANSI

Sezona Fonseca ile başlayan Milan, ligde 7 galibiyet 6 beraberlik ve 4 beraberlikle 8. sırada bulunuyor. Buna ek olarak Fonseca, Milan'ın başında çıktığı 24 maçta 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.

  • milan
  • Paulo Fonseca
  • Sergio Conceiçao

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.