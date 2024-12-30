Milan'nın Fonseca sonrası ilk adayı Sergio Conceiçao

İtalya Serie A takımlarından Milan'da kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Milan'da Paulo Fonseca her an gönderilebilir.

İddiaya göre Milan, teknik direktör Paulo Fonseca ile yolları ayırıp Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

FONSECA'NIN PERFORMANSI

Sezona Fonseca ile başlayan Milan, ligde 7 galibiyet 6 beraberlik ve 4 beraberlikle 8. sırada bulunuyor. Buna ek olarak Fonseca, Milan'ın başında çıktığı 24 maçta 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.