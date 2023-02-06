Milano derbisinde 3 puan Inter'in

Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan Milano derbisini ev sahibi Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Golün asistini milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Ev sahibi ekipte forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 4 derbinin 3'ünü kazanan Inter, puanını 43'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 3. kez yenilen Milan ise 38 puanda kaldı.

Inter, bir sonraki hafta Sampdoria'ya konuk olacak. Milan ise Torino maçıyla yara sarmaya çalışacak.