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Spor

Milano derbisinde tarihi skor: Inter 5-1 Milan

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi Inter, 5-1'lik skorla kazandı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Milano derbisinde tarihi skor: Inter 5-1 Milan
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Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, derbide Milan'ı 5-1 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.

Milan'ın tek golü 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'de Milan formasıyla maça ilk 11'de başlayıp 90 dakikayı tamamladı.

Inter, sezona 4'te 4 ile başladı ve 12 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Milan ise ilk puan kayıplarını yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Milan ise evinde Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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