Milano, EURO 2032 için büyük fırsatı kaçırabilir

Milano şehri, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için büyük bir fırsatı kaçırmak üzere. Nedeni ise tarihi San Siro Stadyumu'nun UEFA standartlarını karşılamıyor oluşu. Palazzo Marino'da gerçekleşen toplantıda Milan ve Inter kulüpleri, Milano Belediye Başkanı Sala, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve UEFA yetkilileri bir araya geldi. Gündemde San Siro'nun Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma durumu vardı. Sonuç: Kötü. Mevcut haliyle stadyumun şampiyonaya ev sahipliği yapması mümkün değil.

YENİ STADYUM ŞART, AMA SORUNLAR BÜYÜK

Mevcut yapının UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için gereken yenilemeler yetersiz kalıyor. Çünkü San Siro'nun yaşı ve altyapısı, yapılacak her modernizasyonu etkisiz hale getiriyor. Her ne kadar şehir ulaşım ve konaklama altyapısı açısından ideal olsa da, tesis eksikliği Milano'yu turnuva dışında bırakabilir.

Milan ve Inter, yıllardır yeni bir stadyum için çalışıyor. Son dönemde önemli adımlar da atıldı:

Lombardiya Bölge Mahkemesi (TAR), Milan ve Inter'in yeni stadyum için arazi satın alımına karşı yapılan itirazı reddetti.

Kulüpler ve Milano Belediyesi, mevcut stadın ve çevresindeki alanların bedeli konusunda uzlaştı.

SORUŞTURMA ENGELİ

Fakat planları sekteye uğratabilecek büyük bir tehdit var: Milano şehir planlaması üzerine yürütülen büyük soruşturma. Bu soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Sala dahil birçok yerel yetkili hakkında iddialar gündemde. Resmî süreçler şimdiden gecikmişken, bu durumun yeni stadyum projesine de ciddi etkileri olabilir.

TEK UYUMLU STAT, JUVENTUS'UN ALLIANZ STADI

EURO 2032 için İtalya'nın başta 10 şehirden oluşan aday listesi vardı: Roma, Milano, Bari, Napoli, Floransa, Torino, Genova, Verona, Bologna ve Cagliari. Ancak şu an sadece Torino'daki Allianz Stadyumu tüm kriterleri karşılıyor. Roma Olimpiyat Stadı bile tadilat gerektiriyor ama "resmî kurum stadı" olduğu için bu sorunların aşılabileceği düşünülüyor.

SON TARİH EKİM 2026

UEFA'nın ev sahipliği yapacak statların kesin listesini görmek istediği tarih: Ekim 2026. Ancak bu süre, özellikle Milano gibi yeni stadyum yapım süreci yıllardır süren bir şehir için oldukça kısa. Hem San Siro'nun yeniden yapılandırılması ekonomik olarak mantıksız hem de yeni stadyum projesi hâlâ bürokratik engellere takılıyor.

En kötü senaryo: Yeni stadyum inşaatının yine çıkmaza girmesi ve Meazza'nın rönovasyonunun imkânsız hale gelmesiyle, Milano'nun EURO 2032'ye tamamen veda etmesi olur. Bu da hem şehir hem de İtalyan futbolu adına büyük bir imaj kaybı anlamına gelir.