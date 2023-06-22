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Spor

Miller: Benim GOAT'um Paul George

NBA Draftı'nın en yüksek profilli adaylarından Brandon Miller, LA Clippers yıldızı Paul George'un 'gelmiş geçmiş en iyi oyuncu' olduğunu söyledi.

22 Haziran 2023 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Miller: Benim GOAT'um Paul George
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NBA Draftı'nın en yüksek profilli adaylarından Brandon Miller, LA Clippers yıldızı Paul George'un "gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" olduğunu söyledi.

Alabama Üniversitesi mezunu Miller, 2023 NBA Draftı öncesinde "GOAT" adayının kim olduğu sorulduğunda, Michael Jordan ve LeBron James'i es geçerek PG'nin adını verdi:

"Aslında LeBron'un GOAT olduğunu düşünmüyorum. Benim GOAT'um, izleyerek büyüdüğüm Paul George. Yani asla sadece LeBron değil."

Bu gece TSİ 03:00'te gerçekleşecek NBA Draftı'nda 2 veya 3 numara olması beklenen Miller'ın, Charlotte Hornets ile yaptığı özel antrenmanlar sırasında Jordan'ı etkilemesiyle, büyük oranda Charlotte yolcusu olacağı düşünülüyor.

  • Brandon Miller
  • LA Clippers

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