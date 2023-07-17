Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde Arlington kentinde düzenlenen FIVB Miletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik set sonucuyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2018'de organizasyonda ilk kez daha final oynamayı başaran Milli Takımımız, 2023'teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.

DÜNYA SIRALAMASINDA 1 NUMARAYA YÜKSELDİK

Yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığı galibiyet sonrası dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen Filenin Sultanları, ABD'nin üçüncülük maçında Polonya'ya mağlup olmasının üzerine finalde Çin'i mağlup edince dünya sıralamasında ilk sıranın sahibi oldu.

MİLLETLER LİGİ'NDE MVP MELİSSA VARGAS

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunda önemli katkısı olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

3 OYUNCUMUZ RÜYA TAKIM'DA

Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi birinci orta oyuncu oldu.

Gizem Örge, en iyi libero seçildi.

En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

EDA ERDEM: YILLARIN EMEĞİ VAR BUNUN İÇİNDE

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Kaptanı Eda Erdem, yılların emeğiyle tarih yazan bu ekibin arasında bulunmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

DANIELE SANTARELLI: BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli, çok iyi bir iş çıkardıklarını ama daha önce de ifade ettiği gibi bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BU EVLATLARIMLA GURUR DUYUYORUM

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken, "Çok emek vererek burada, bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz dedik. Gerçekten voleybol ülkesiyiz dedik. Bir mesaj çok üzgü beni. Ben de Malatyalıyım. Deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden... Bir depremzede çocuk, 'Televizyonum yok ki maçı seyredeyim' diye mesaj atmış. Bu, beni çok üzdü.

İnanılmaz üzdü. Ben, buradan bu şampiyonluğu yüzyılın afetini yaşayan depremzedelere, kaybettiğimiz Allah'ın rahmetine kavuşan depremzedelerimizin geride kalanlarına sabır diliyorum, vefat edenlere Allah rahmet etsin diyorum ve bu şampiyonluğu şahsım adına armağan ediyorum. Çok voleybolcu kaybettik depremde. O enkaz altında kalan voleybolcularımız oldu. Tabii onların acısı hep gözümüzde canlandı ama benim binlerce aldığım mesajdan bu mesaj beni çok üzdü.

Sözün bittiği yer diyorum ama ülkemizin en kötü günü de böyle olsun diyorum. Böyle mutluluklar paylaştığımız gün olsun diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupayı... Dünya lideri ve dünya şampiyonu... Bakın bu turnuvada Milletler Ligi'nin dünya şampiyonuyuz ve bugün ABD'nin yenilmesi, bizim yenmemiz ile şu anda birinci sıraya geldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Camiamla, ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek. Bu sezon iki turnuva daha var önemli. Avrupa Şampiyonası oynayacağız biliyorsunuz. Hemen ardından olimpiyat elemesi oynayacağız. Hayırlı olsun diyorum, olimpiyatlar da hayırlı olsun diyorum.

Bu takım, olimpiyatı da garantiledi diyorum. Çok güzel organizasyonlar alacağız ülkemize. Bunlar da bizi gururlandıran... Ülke olarak mükemmel işler yaptığımızı sizler de duydunuz. Bu evlatlarımla gurur duyuyorum. Bunlarla gurur duyuyorum. Eda gibi bir kaptana sahip olduğum için gurur duyuyorum. Eda Erdem, bu olimpiyatta madalya getirecek. Bu ekip, bunu başaracak güçte. Bir değişime gittik, staff değişimi oldu ve neticede mutlu sona ulaştık. Ben bu zaferin kahramanlarına sadece babalık, abilik, büyüklük yaptım. Bu yolun başındayız. Bu ülkenin en kötü günü böyle olacak diye düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında aldığımız bu kupayı da ülkemize, özellikle de belirttiğim o depremde kaybettiğimiz voleybolcularımıza, depremzedelerimize armağan ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."