Milletler Ligi'nde 3. galibiyet! Filenin Efeleri, Çin'i devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Gliwice
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)
Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)
Setler: 16-25, 19-25, 21-25
Süre: 83 dakika