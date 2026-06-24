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Spor

Milletler Ligi'nde 3. galibiyet! Filenin Efeleri, Çin'i devirdi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftası ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 mağlup ederek turnuvadaki üçüncü galibiyetini aldı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Milletler Ligi'nde 3. galibiyet! Filenin Efeleri, Çin'i devirdi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Gliwice

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)

Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)

Setler: 16-25, 19-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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