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Spor

Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı yendi

Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk maçında Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı yendi
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.

Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)

Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15

Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)

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