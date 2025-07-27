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Spor

Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya

İtalya, FIVB Milletler Ligi final mücadelesinde karşı karşıya geldiği Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvanın galibi oldu.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya
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FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU İTALYA, KUPASINI ALDI

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İtalya, kupasını aldı.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika

  • İtalya Milli Takımı
  • FIVB Milletler Ligi final
  • Brezilya maçı

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