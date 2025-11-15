İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular, çiftler ve trio kategorilerindeki elemeleri başarıyla geçerek finale yükseldi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 19:44
Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nın 2. gününde yarışan milli sporcular, çiftler ve trio kategorisinde finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyonda çiftler ve trio kategorilerindeki elemeler yapıldı.

Çiftlerde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, topladıkları 19.000 puanla 3. sıradan finale yükseldi.

Okay Arsan, Ömür Günay ve Göktürk Balcı'dan oluşan takım ise trio kategorisinde 18.600 puanla 6'ncılığı elde ederek finale çıktı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışmalarıyla tamamlanacak.

