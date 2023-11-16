Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç oldu

Kanarya'da sakatlıkları bulunan önemli isimler milli aradan sonra takıma katılacak. Brezilyalı yıldız Fred ve defansın bel kemiği Alexander Djiku, ilk resmi maçta forma giyebilecek. Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Emre Mor ve Mert Müldür de milli maç arasından sonra Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü için hazır olacak. Böylelikle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın elinde her mevki için birçok opsiyon olacak.

UEFA'DAN MİCHY PAYLAŞIMI

UEFA resmi sosyal medya hesabı, "Gol attıktan sonra hangi sevinçle kutlama yapmak istersiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nin kutlaması da oylamada sunuldu.