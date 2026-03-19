Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan siyah beyazlılar son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş'a seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri Hyeon-Gyu Oh ve Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa'nın tek golü ise 57'de penaltıdan Adrian Benedyczak ile geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde puanını 52'ye yükseltti. Küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş milli ara sonrası dev derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise düşme hattının kritik mücadelesinde Kayserispor'u konuk edecek.

ORKUN KÖKÇÜ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Orkun Kökçü, Kasımpaşa karşısında takımı adına yıldızlaşan isim oldu. Siyah beyazlılarla forma giydiği son 8 lig maçında 5 gol ve 4 asist kaydeden milli orta saha bu maçı da 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.

Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.

İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

KÜÇÜK ÖMER KAĞAN'IN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş taraftarı küçük Ömer Kağan Karakurt'un "balon" hayali Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde amansız hastalığı yenmeyi başaran Ömer Kağan'ın en büyük isteği Tüpraş Stadı'nda balon uçurmaktı.

Verdiği zorlu mücadeleyi büyük bir cesaretle tamamlayan Ömer Kağan, maç öncesinde orta yuvarlakta kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile bir araya gelerek siyah, beyaz ve kırmızı renkteki balonları havaya bıraktı.

Ayrıca Ömer Kağan'ın seremoniye ise siyah-beyazlı futbolcu Vaclav Cerny ile çıktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİDEN TFF'YE TEPKİ

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

KASIMPAŞA İLK 11'İ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise şu ilk 11 ile sahaya dizildi:

"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adam Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak."

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.

79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.

81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.

90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 71 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 90+3 Salih Uçan), Cerny (Dk. 71 Rashica), Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous (Dk. 58 Opoku), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Gueye), Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Allevinah (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Benedyczak (Dk. 87 Eyüp Aydın)

Goller: Dk. 11 Oh, Dk. 45+2 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 57 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 12 Cafu, Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 16 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 62 Winck, Dk. 66 Allevinah, Dk. 81 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 52 Ndidi, Dk. 54 Murillo, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 86 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)