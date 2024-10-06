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Spor

Milli ara öncesi kritik maç! Galatasaray'da hedef 3 puan

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı kırmızılı ekip bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam6 Ekim 2024 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Milli ara öncesi kritik maç! Galatasaray'da hedef 3 puan
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Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bu akşam evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Avrupa Ligi'nde Rigas ile 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan CimBom, zirvedeki yerini sağlama almak istiyor.

16 puanlı Fenerbahçe, haftayı BAY geçecek. Bir diğer 16 puanlı Beşiktaş ise Gaziantep'e konuk olacak. Galatasaray ile Alanya, ligde bugün 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016- 2017 sezonunda başlayan rekabette sarı kırmızılılar 10, turuncu yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 39 golüne Alanya 17 golle karşılık verdi.

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen dışında ev sahibi ekipte eksik bir futbolcu bulunmuyor. Ligin en çok gol atan takımı olan Cim-Bom, oynadığı 12 resmi maçın 11'inde ise gol yedi.

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