Milli ara sonrası Trabzonspor'da yoğun fikstür

Trendyol Süper Lig'de son iki mücadelesinden 1 puanla ayrılan Trabzonspor, 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo mavili ekip, milli maç haftası dönüşünde yoğun bir fikstüre girecek.

Karadeniz temsilcisi, ilk yarının son periyodunda Trendyol Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkacak. Trabzonspor'un zorlu fikstürü 24 Kasım'da Rams Başakşehir deplasmanı ile başlayacak.

Bordo mavililer, İstanbul'da 2 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyecek.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bu maçtan sonra ise hafta içinde Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde İmaj Altyapı Vanspor ile evinde karşılaşacak.

Trabzonspor, kupa maçından sonra zorlu İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak.

Bordo mavililer, 14 Aralık'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor, ilk yarının son maçında ise başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.