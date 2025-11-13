İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2607
  • EURO
    49,2272
  • ALTIN
    5758.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli ara sonrası Trabzonspor'da yoğun fikstür
Spor

Milli ara sonrası Trabzonspor'da yoğun fikstür

Son iki Süper Lig mücadelesinden 1 puan ile ayrılan Trabzonspor'u milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor.

TRT Spor13 Kasım 2025 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Milli ara sonrası Trabzonspor'da yoğun fikstür
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de son iki mücadelesinden 1 puanla ayrılan Trabzonspor, 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo mavili ekip, milli maç haftası dönüşünde yoğun bir fikstüre girecek.

Karadeniz temsilcisi, ilk yarının son periyodunda Trendyol Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkacak. Trabzonspor'un zorlu fikstürü 24 Kasım'da Rams Başakşehir deplasmanı ile başlayacak.

Bordo mavililer, İstanbul'da 2 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyecek.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bu maçtan sonra ise hafta içinde Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde İmaj Altyapı Vanspor ile evinde karşılaşacak.

Trabzonspor, kupa maçından sonra zorlu İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak.

Bordo mavililer, 14 Aralık'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor, ilk yarının son maçında ise başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.