Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli arada pek çok takım 3 gün izin yaparken Koeman futbolcularına 1 gün izin verdi

Fenerbahçe'de, Erwin Koeman fırtınası esmeye devam ediyor. Hollandalı çalıştırıcı milli arada da ipleri sıkı tutmaya kararlı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direktör Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen ve takımdaki geleceği halihazırda belirsizliğini koruyan Erwin Koeman, bu duruma karşın Samandıra'daki etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Erwin Koeman bu arada da işi sıkı tutma kararı aldı.

Süper Lig'deki pek çok takımın oyuncularına milli arada 3 gün izin vermesine karşın Hollandalı çalıştırıcı; oyuncularına 1 gün izin verme kararı aldı.

Koeman, milli aranın ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada alınacak bir galibiyetle yükselişi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 13 puanla 13. sırada bulunan Fenerbahçe Koeman yönetiminde ilk olarak Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler takip eden süreçte Anderlecht'i evinde 2-0 mağlup edip son olarak Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ile geçti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA