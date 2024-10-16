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Spor

Milli araya damga vurdular! Fenerbahçe'nin yıldızları iş başında

Fenerbahçe'de liglere verilen arada milli takımlarında bulunan oyuncular ülkeleri adına skor katkısı üretmeyi başardı. İrfan Can Kahveci 2 milli maçta 2 gol kaydederken, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri de fileleri 1'er kez havalandırdı.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Milli araya damga vurdular! Fenerbahçe'nin yıldızları iş başında
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Fenerbahçeli futbolcular, milli arada ülkelerine büyük katkı sağladı. Gösterdikleri performansla göz dolduran sarı-lacivertli oyuncular, kaydettikleri goller ile milli takımlarında beğeni topladı.

Ligde bu sene istediği süreleri henüz alamayan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'da sergilediği performansla alkış aldı. Mert Müldür, Türkiye'nin Karadağ'ı yendiği maçta 11'de başladı. Samet Akaydin ise İzlanda karşılaşmasının son dakikalarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte, Sebastian Szymanski Polonya Milli Takımı'nda, Edin Dzeko Bosna Hersek Milli Takımı'nda, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da Fas Milli Takımı'nda ve Dominik Livakovic Hırvatistan Milli Takımı'nda önemli mücadelelere çıktılar.

AÇILIŞLAR İRFAN CAN KAHVECİ'DEN

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'da Karadağ maçında oyuna sonradan dahil olurken, İzlanda karşısında ilk 11'de yer aldı. Karadağ karşılaşmasında oyuna 63'üncü dakikada dahil olan İrfan Can, 69'uncu dakikada kaydettiği golle milli takıma galibiyeti getirdi. İzlanda karşılaşmasına ise ilk 11'de başlayan İrfan Can, 62'nci dakikada attığı şık gol ile İzlanda karşısında skoru eşitleyen golü kaydetti.

AMRABAT 2 MAÇTA TAM SÜRE ALDI, EN-NESYRİ GOL ATTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda 12 Ekim ve 15 Ekim'de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Fas, 2 maçtan da galibiyet ile ayrılarak, 12 puanla B Grubu'nda lider olarak yer alıyor. Sofyan Amrabat iki maçta da ilk 11'de başlarken, Youssef En-Nesyri ilk maça yedek kulübesinden dahil olurken, ikinci maçta ilk 11'de yer aldı. Dün deplasmanda Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup eden Fas'ta 50'nci dakika Youssef En-Nesyri penaltıdan takımının 3'üncü golünü kaydetti.

EDIN DZEKO'NUN GOLÜ YETERLİ OLMADI

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te yer alan Bosna Hersek, evinde Almanya'yı konuk etti. Deniz Undav'ın 30'uncu ve 36'ncı dakikada attığı 2 golle geriye düşen Bosna Hersek'te 70'inci dakikada kaptan Edin Dzeko, gol atmasına rağmen yeterli olmadı ve maç 2-1 sonuçlandı.

SEBASTIAN SZYMANSKI GOL ATTI, LIVAKOVIC OYUNDAN ATILDI

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de yer alan Polonya ve Hırvatistan, dün akşam saatlerinde Stadion Narodowy Stadı'nda karşı karşıya geldi ve maç 3-3 bitti. Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic maçlara ilk 11'de başladı. Polonya Milli Takımı forması giyen Szymanski 68'inci dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarak maçın skorunu belirleyen golü buldu. Hırvat kaleci Livakovic ise 76'ncı dakikada ceza sahası dışında Lewandowski'ye yaptığı faulden sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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