Spor

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer dünya rekoruyla şampiyon!

Nedim Tolga Tunçer, Kazakistan'daki Plak Atışları Dünya Kupası'nda finalde 29 puan atarak dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı. Milli sporcu kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

9 Mayıs 2026 Cumartesi 17:20
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.

Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.

