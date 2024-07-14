İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2024 Pazar / 8 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'dan, Bulgaristan'da gümüş madalya!
Spor

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'dan, Bulgaristan'da gümüş madalya!

Bulgaristan'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, gümüş madalya aldı.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'dan, Bulgaristan'da gümüş madalya!
ABONE OL

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Bulgaristan'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plevne kentindeki organizasyonda trap kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, sıralama müsabakasında attığı 118 puanla finale çıktı.

Finalde yarışan milli sporcu Rümeysa Pelin, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Trap erkekler kategorisinde sıralama müsabakasında elde ettiği 117 puanla finalde mücadele eden Oğuzhan Tüzün ise 4. oldu.

  • Plak Atışları Grand Prixsi
  • Rümeysa Pelin Kaya
  • Gümüş Madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.