İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1773
  • EURO
    35,8584
  • ALTIN
    2608.42
  • BIST100
    10798.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli atıcı Yusuf Dikeç: O duruşu bilerek yapmadım
Spor

Milli atıcı Yusuf Dikeç: O duruşu bilerek yapmadım

Paris 2024 Olimpiyatlar Oyunları'nda ikinci olan milli atıcı Yusuf Dikeç, Ankara'ya ulaştı. Duruşuyla dünyada viral olan Dikeç, '(O duruşu) Bilerek isteyerek yapmadım.' dedi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Milli atıcı Yusuf Dikeç: O duruşu bilerek yapmadım
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, daha büyük madalyalar getireceklerine söz vererek, "Los Angeles 2028'e kadar durmak yok." dedi.

Takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi.

51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Üst üste 5. kez katıldığı olimpiyatlarda ilk madalyasını elde eden Dikeç,"Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını almaktan çok mutluyum. Şevval'le 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Çok iyi bir atıcı. Daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz. Los Angeles 2028'e kadar durmak yok. İki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacağız." dedi.

Dikeç, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışlarıyla sosyal medyada gündem olmasına ilişkin şu yorumu yaptı:

"(O duruşu) Bilerek isteyerek yapmadım. Sadece vücudun atış yaparken daha stabil ve dengede durabilmesi için elimi koyuyordum. Arkadaşlara, 'Eli cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmaz.' demiştim. Şimdi bana, 'Elin cebinde madalya aldın.' diye mesaj atıyorlar. O zaman çok çalışmayı, azmetmeyi vurgulamak için söylemiştik. Dünyada bu kadar gündeme geleceğini de tahmin etmiyordum. Sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim. Böyle fenomen filan onlara da çok şey yapmam. İçimden tek geçen, insanların gönlünde birazcık yer edinebildiysek... Böyle güzel temenniler benim için hepsinden daha önemli. Yusuf Dikeç sadece bir simge oldu ama bu başarı 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizleri izleyen gençlerin. Onlar adına çok teşekkür ediyorum."

Türk atıcılık tarihine beraber geçtikleri Şevval İlayda ile iyi ortak olduklarını aktaran Dikeç, "Şevval zaten gençler Avrupa ve dünya şampiyonu. Başarılı bir sporcu. İyi bir destek verdi bana. Hiçbir zaman için (madalyayı) ben aldım demedim. Bu, ortağım ve 85 milyon Türkiye'nin emeğinin karşılığı. Bu bir ekip işidir. Tiyatroda herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünü güzel oynadığı zaman, zaten ortaya güzel bir şey çıkıyor. İlayda ile bana verilen rol de burada yarışmaktı. İkimiz de rolümüzü iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.