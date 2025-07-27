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Spor

Milli atlet Esra Türkmen, altın madalya kazandı

Milli atlet Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) altın madalya aldı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 14:39 - Güncelleme:
Milli atlet Esra Türkmen, altın madalya kazandı
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Türkiye'yi oyunlarda cirit atmada temsil eden Esra Türkmen, kariyerinin en iyi derecesi olan 59,90 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaştı.

Böylece Türkiye organizasyondaki altıncı altın madalyasını kazandı.

4 BRONZ MADALYA

Oyunlarda ayrıca Mert Alkaya ve Tuncay Duran'dan oluşan Tenis Erkek Milli Takımı, ülkeler sıralamasında üçüncü basamakta yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tenisçiler, çift erkeklerde elde ettikleri gümüş madalyadan sonra Türkiye'ye ikinci madalyasını getirdi.

Milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çiftede 8.32.72 ile bronz madalya elde etti.

Atletizmde Kubilay Ençu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam ve İsmail Nezir'den oluşan 4x400 metre erkek bayrak takımı, 3.04.40'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Mehmet Çelik de 800 metre finalinde 1.48.07 ile üçüncü oldu ve madalya kürsüsüne çıktı.

Türkiye, oyunlarda 18 madalyaya (6 altın, 5 gümüş, 7 bronz) ulaştı.

  • Esra Türkmen
  • altın madalya
  • FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları

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