Milli atlet İlyas Çanakçı'dan yeni rekor

DHA 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:58

Milli atlet İlyas Çanakçı, Avusturya’nın başkentindeki Viyana Salon Yarışmaları’nda genel sıralamada ikinci olurken, en iyi derecesini 47.03’e indirdi. 19 yaşındaki İlyas, kendi serisini rahat bir şekilde kazanırken, genel sıralamada Hollandalı Jochem Dobber’in (46.62) arkasında ikinciliği elde etti. Çanakçı, bu sonuçla 47.53 olan PB (kişisel en iyi) derecesini 47.03’e indirme başarısını gösterdi. Genç atletin bu derecesi, tüm zamanlar Türkiye listesinde dördüncü sıraya çıktı.

Viyana’daki yarışmalarda 400 metrede dokuz seri toplamında milli atlet Berke Akçam 47.53 ile yedinci, Batuhan Altıntaş 47.64 ile sekizinci, Yavuz Can 47.79 ile dokuzuncu, Oğuz Akgül 48.53 ile 13’üncü, Akın Özyürek de 49.32 ile 18’inci sırayı aldı. Erkekler 60 metrede Kayhan Özer seçmede 6.72 koşarken, bu yılki en iyi derecesini tekrar etti. Kayhan, hatalı çıkışın yaşandığı finalde 6.74 ile dördüncü sırada finiş gördü. Kadınlar 60 metre engellide yarışan Özge Soylu-Can 8.78 koşarken, genel sıralamada 14’üncü sırada kaldı.