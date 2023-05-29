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Spor

Milli atlet Mehmet Çelik Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Mehmet Çelik, Fransa'da düzenlenen Dünya Atletizm Yarışı'nda 800 metrede Sermet Timurlenk'e ait 45 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Milli atlet Mehmet Çelik Türkiye rekoru kırdı
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'de eğitim hayatını sürdüren milli atlet Mehmet Çelik, Forbach kentinde düzenlenen organizasyona katıldı.

Mehmet Çelik, 800 metrede 1.47.21'lik derecesiyle 1978'den bu yana kırılamayan Sermet Timurlenk'e ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yılın başında South Plains Collage adına Teksas'ta düzenlenen TTU Corky Classic NJCAA yarışında 1.48.23'lük derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı ve büyükler salon Türkiye rekorunu kırmıştı.

Milli atlet, böylelikle salondan sonra piste de 800 metre rekorunun sahibi oldu.

  • Mehmet Çelik
  • Türkiye rekoru
  • Dünya Atletizm Yarışı

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