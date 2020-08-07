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Spor

Milli Atlet Sinan Ören 13 yıllık rekoru kırdı

Milli Atlet Sinan Ören Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'nda 13 yıllık 50.70 saniyelik rekoru 50.23 ile geçmeyi başararak yeni rekorun sahibi oldu.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 21:20 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 21:21
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Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'nda mücadele eden Sinan Ören, 400m engelli koşuda 50.23'lük derecesiyle U23 Türkiye rekorunu kırdı. 13 yıllık rekoru kıran Ören, 50.70 ile Tuncay Örs'e ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

RAMİL GULİYEV'İN REKORUNU DA KIRMIŞTI

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 ay ara verilen atletizmde milli atlet Sinan Ören fırtınası yaşanıyor. Milli atlet Ören, 300 metrenin ardından, 400 metre engelli yarışında da yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

18 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapılan Olimpik Deneme Yarışları'nda milli atlet Sinan Ören, 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in rekorunu kırmıştı. Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu 32.46 ile geçen milli sporcu Ören, bu yarışta olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim olmuştu.

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