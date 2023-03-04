Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan altın madalya

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın üçüncü gününde üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz yarıştı.

14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kıran Danışmaz, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Üç adım atlamada Türkiye rekoru 14,15 ile yine kendisine ait olan Tuğba Danışmaz 2019 yılında Gavle'de yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda 13,85'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.