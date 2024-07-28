İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli badmintoncu Neslihan Arın Paris 2024'e yenilgi ile başladı
Spor

Milli badmintoncu Neslihan Arın Paris 2024'e yenilgi ile başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, J Grubu'nda oynadığı ilk maçta Japon rakibi Aya Ohori'ye 21-9 ve 21-7'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

28 Temmuz 2024 Pazar 12:58 - Güncelleme:
Milli badmintoncu Neslihan Arın Paris 2024'e yenilgi ile başladı
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badminton mücadeleleri Porte de La Chapelle'de yapıldı. Müsabakalarda Türk sporcu Neslihan Arın, Japonya'dan Aya Ohari ile mücadele etti.

İLK MAÇINDAN YENİLGİYLE AYRILDI

Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te ilk mücadelesini yaptı. Milli sporcu Neslihan Arın, Badminton tek kadınlar grup müsabakasında Japon rakibi Aya Ohori'ye 2-0 mağlup olarak Paris 2024'teki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.